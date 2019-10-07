Актриса Юревич спустя 47 лет узнала, что снималась с Путиным в одном фильме

Москва, 7 октября. Известная актриса театра и кино Ирина Юревич спустя 47 лет узнала, что в далеких 70-х работала на одной съемочной площадке с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер 7 октября отмечает 67-летие. Путин давно завоевал авторитет на политической арене, однако известно, что политика — далеко не единственный его интерес. Президент — ярый любитель различных видов спорта, однако мало кто знает о творческой стороне жизни главы государства.

В 70-х годах российский лидер снимался в картинах «Ленфильма». Тогда будущий президент подрабатывал каскадером, на его счету значатся такие картины, как «Блокада» и «Ижорский батальон».

Одну из главных ролей в последнем из указанных фильмов сыграла актриса Юревич, он вышел на экраны в 1972 году. Артистка училась тогда в 10 классе, картина стала второй в ее карьере.

Как призналась Юревич в разговоре с iReactor, она даже не подозревала, что на одной площадке с ней трудился будущий президент России.

«Владимир Путин снимался вместе со мной? Да что вы! Я об этом не знала. Это же надо, так повезло», — удивилась актриса.

Дело в том, что лично артистка не принимала участия в опасных эпизодах картины, поэтому и не знала лично каскадеров.

Напомним, российский лидер, как сообщил ранее его представитель Дмитрий Песков, проводит день рождения в кругу близких. С самого утра президент принимает поздравления от зарубежных коллег.

Ко дню рождения Путина Федеральное агентство новостей подготовило инфографику о том, как президент России отмечал эту дату в предыдущие годы. Например, в прошлом году глава государства провел праздник в кругу родных, близких и друзей.

Ранее адвокат и сокурсник президента России во времена учебы в Ленинградском государственном университете Александр Афанасьев в честь дня рождения главы государства поделился подробностями студенческой жизни Путина. По его словам, в университете к будущему президенту всегда относились с уважением, сам он все время уделял спорту и учебе.