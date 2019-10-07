«Самый умный футболист» Тарасов отличился в своем поздравлении Путину

Москва, 7 октября. Российский футболист и экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов решил отличиться, поздравляя с днем рождения российского лидера Владимира Путина.

В своем Instagram спортсмен по случаю опубликовал два снимка.

На первом, реально существующем фото, которое сделано в 2016 году, можно увидеть оставшегося на футбольном поле после матча с «Фенербахче» в Лиге Европы Тарасова в майке с изображением Путина и надписью «самый вежливый президент».

Второе фото представляет собой коллаж, на котором Владимир Путин стоит в кимоно с портретом хавбека и с надписью «самый умный футболист».

«Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны», — написал спортсмен рядом с фото.

Дмитрий Тарасов — 32-летний российский футболист, полузащитник. С 2010 года по 2019 год выступал за московский «Локомотив», с которым трижды выигрывал Кубок России, а также становился чемпионом страны, передает RT. Этим летом игрок получил статус свободного агента после окончания срока действия контракта.

Ранее пресс-служба главы государства рассказала, кто из официальных лиц уже успел поздравить Путина с днем рождения.

Редакция Федерального агентства новостей к 7 октября подготовила инфографику о том, как самый влиятельный в мире человек в разные годы отмечал свой праздник.