Коалиция Порошенко единым фронтом выступает против Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается раскачать ситуацию в стране, используя недовольство радикалов «формулой Штайнмайера». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Изоляция Украины

Призывы отказаться от переговоров по урегулированию гражданского конфликта на территории Донбасса приведут к изоляции Украины. Об этом заявил глава парламентского комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

«Так, как это звучит сейчас, то есть отказаться от мирных переговоров — это очень опасная позиция. Она приведет к изоляции Украины. Она будет создавать больше проблем, чем давать результатов. Я понимаю, что мирные переговоры не должны проводиться за счет жертвования какими-то принципиальными вещами, но не жертвовать чем-то в этих переговорах мы не сможем», — заявил Яременко.

По его мнению, акции, которые проводятся в украинских городах, являются «опасной заявкой».

«Капитуляция, если она и была на Украине, когда была заложена основа всего того, что начало так резко беспокоить людей, — это «формула Штайнмайера», это, конечно, сентябрь 2014 и февраль 2015 года, когда были подписаны минские договоренности. Где, собственно говоря, есть все, на что согласился [представитель Киева в Минске Леонид] Кучма в письме к [спецпредставителю ОБСЕ в Минске] Мартину Сайдику в сентябре этого года. И нет в письме Кучмы ничего того, чего бы не было в минских договоренностях», — отметил он.

Продолжить гражданскую войну

Как отметил Сергей Простаков, ситуация вокруг Донбасса становится настоящей проверкой возможностей президента Украины Владимира Зеленского как президента. Он с большим преимуществом победил во втором туре выборов, его фракция «Слуга народа» имеет конституционное большинство в Верховной раде. Поэтому в руках Зеленского сейчас есть все легитимные инструменты для того, чтобы Украина сделала наконец-то первый за пять лет шаг к мирному урегулированию развязанного ею конфликта на территории Донбасса.

«Выступления против Зеленского, которые объединили все получающие от войны ту или иную выгоду силы, самым очевидным образом направлены на полный срыв минских соглашений. Выступая против «формулы Штайнмайера», в реальности украинские неонацисты и радикалы под практически явным руководством бывшего президента Украины Петра Порошенко желают прервать начавшийся процесс урегулирования конфликта. Они хотят продолжить его, так как это дает им шанс еще более усилить свои как силовые, так и политические позиции», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, несмотря на серьезные внутренние разногласия, коалиция против Зеленского, во главе которой стоит Порошенко, сейчас выступает единым фронтом, так как мир для нее равносилен поражению и уходу с политической сцены. Способность справиться с зарождающимся мятежом и открытыми случаями неподчинения на линии противостояния — это первоочередная задача Зеленского.

«Если он с ней не справится, то можно будет уверенно говорить о полной недоговороспособности Украины на международной арене из-за постоянного невыполнения своих обязательств. В этом случае можно будет не учитывать пока еще остающуюся популярность Зеленского, так как сейчас настало время первого серьезного испытания для него. И если он его не выдержит, это будет означать, что на Украине договариваться просто не с кем, а также это не имеет никакого смысла», — заключил Сергей Простаков.

«Формула Штайнмайера» включает в себя три пункта. Первый — проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, передача контроля над границей РФ. После этого уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.