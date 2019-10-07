Украинский министр признался в отсутствии интереса к стране

Киев, 7 октября. В Киеве разгорелся скандал с министром, которого «никогда не интересовала» Украина. В социальных сетях бурно обсуждается видеозапись, на кадрах которой министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов перед аудиторией признается в отсутствии интереса к стране, а также заявляет, что «не понимал ничего в экономике и продолжает не понимать».

На кадрах видео Милованов рассказывает, что уехал с Украины в 1999 году, однако возвращается в страну «по личным причинам», так как здесь у него живут близкие родственники: отец, две сестры и племянники.

«Меня никогда не интересовала особо Украина, меня интересовали парусный спорт и сальса, но никогда не интересовала Украина, реформы, политика, экономика», — сказал Тимофей Милованов.

Он добавил, что занимался теорией игр, контрактов и микроэкономикой. Кроме того, Милованов добавил, что не переносит встречи и живые обсуждения.

Слова министра вызвали негодование пользователей Сети.

Телеведущая Наталья Влащенко отметила, что видеозапись может быть старой и смонтированной так, чтобы специально выставить Тимофея Милованова в невыгодном свете. При этом она добавила, что «иностранцы совершенно не понимают украинской реальности», а потому могут быть в Киеве советниками, но не занимать должности, которые требуют быстрых и точных решений.

«Но заметьте, даже на безопасном расстоянии никто [из иностранцев] не открыл рот, чтобы обличить систему, никто не рассказал страшную правду. В надежде, что в следующем сезоне режиссер опять позовет», — написала Наталья Влащенко на своей странице в Facebook.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш процитировала высказывания Милованова и назвала их «полным Трускавцом».

«Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительства Зеленского. Будет поднимать экономику и распродавать землю и госсобственность. «Оскара» автору его назначения! Это полный Трускавец», — написала она в Facebook.

Ранее Тимофей Милованов заявил, что власти Украины планируют изымать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать граждане России. Он также добавил, что правительство Украины создаст инструменты мониторинга, которые позволят «более широко применять механизм» конфискации.