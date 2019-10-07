Нетаньяху отметил важность телефонного разговора с Путиным для безопасности Израиля

Тель-Авив, 7 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал важным для безопасности этой страны телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 7 октября. Об этом сообщили в администрации израильского премьер-министра.

Нетаньяху напомнил, что несколько недель назад встречался с Путиным и обсуждал с ним важные для безопасности Израиля вопросы. Переговоры прошли 12 сентября в резиденции президента РФ «Бочаров ручей».

«Нас [Израиль] окружают серьезные вызовы, и мы успешно ведем сотрудничество и координацию с Россией, это исключительно важно для нас, и мы будем продолжать это делать», — подчеркнул глава израильского правительства.

Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечает день рождения — российскому лидеру исполнилось 67 лет, передает RT. Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, Нетаньяху позвонил президенту РФ, чтобы лично поздравить его с праздничной датой. Кроме того, Путин принял множество звонков с поздравлениями от глав нескольких стран СНГ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонных переговоров российский лидер обсудил с западными коллегами и рабочие вопросы, пишет РИАМО. Также пресс-секретарь главы государства рассказал, что Владимир Путин планирует отпраздновать день рождения на природе в кругу родных и близких, сообщает «ФедералПресс».