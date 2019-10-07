Массовая драка произошла у крупнейшего рынка Новосибирска

Новосибирск, 7 октября. Массовая драка с участием 200 человек произошла у Хилокского рынка в Новосибирске. В результате беспорядков задержаны 50 участников потасовки, сообщили в экстренных службах города.

По данным источников на рынке, причиной конфликта стал отказ одного торговца платить другому за аренду складского помещения. Бизнесмен попробовал «выбить» деньги из коллеги с помощью «вооруженных братков». Конфликт начался 6 октября и вылился в массовую драку 7 октября.

Прибывший на место беспорядков у Хилокского рынка участковый сделал предупредительный выстрел. Сами участники потасовки оружие не применяли, утверждают очевидцы.

«Сегодня около 15.00 (11.00 по московскому времени) на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве», — приводит слова сотрудников полиции РИА Новости.

По некоторым данным, в массовой драке приняли участие около 200 человек. Правоохранительные органы Новосибирска задержали ее 50 участников.

По данным пресс-службы МВД по региону, в результате конфликта пострадал один человек. Подробности инцидента выясняются, передает телеканал «360».

На Хилокском оптово-розничном рынке в Новосибирске торгуют фруктами и овощами. Он является одним из крупнейших в городе, оттуда продукты доставляют по магазинам города и региона.