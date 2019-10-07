Путин сделает саудитам предложение, от которого трудно отказаться

Внешняя политика — сфера безусловного приоритета президента России. Даже самые «отмороженные» из числа его ненавистников признают, что ни один из современных лидеров не добился на международной арене успехов, хотя бы приблизительно сопоставимых с успехами Владимира Путина. Он принял страну на грани социально-экономического и политического коллапса и за 20 лет своего руководства, без каких-либо репрессий и разрушительных войн, вернул ее в число мировых сверхдержав.

Канун своего 67-летия Владимир Владимирович отметил целой серией важнейших переговоров на высшем уровне: 1 октября — на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, 2 октября — на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, 3—4 октября — на форуме «Валдай» в Сочи.

В числе его собеседников за эти дни оказались президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Ирана Хасан Рухани, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, король Иордании Абдалла II и президент Филиппин Родриго Дутерте.

Кроме того, в рамках «Российской энергетической недели» Путин встретился с главным исполнительным директором ВР Робертом Дадли, председателем совета директоров ExxonMobil Дарреном Вудсом и генеральным секретарем ОПЕК Мохаммадом Баркиндо. Впечатляющая работоспособность!

И это не были какие-то формальные мероприятия. Например, с президентом Ирана обсуждался целый комплекс проблем, связанных с той активной антииранской политикой, которую ведут сегодня США, Израиль и Саудовская Аравия. Оглашенное в Ереване решение о присоединении Ирана к зоне свободной торговли (ЗСТ) Евразийского экономического союза, несомненно, решает множество проблем Тегерана, позволяя практически свободно, задействуя десятки различных вариантов, продавать свою нефть через ЕАЭС (и Россию) по всему миру. Возможно, с этим решением связан и полный переход «Роснефти» на оплату экспортных контрактов в евро.

Тем самым — с явного согласия ведущих стран ЕС — сформирован механизм обхода антииранских торговых и финансовых санкций США, который так и не решилась запустить в действие «единая Европа». А вот с участием России — все должно заработать.

Параллельно Россия выступила в качестве гаранта интересов Ирана в Сирии, а также подтвердила сотрудничество с ним в сфере ядерной энергетики и обороны, тем самым «сбалансировав» недавнюю «сделку века» между Пекином и Тегераном на сумму 400 млрд долл.

Не менее интересно, что аналогичное решение было принято и относительно Сингапура, который тоже стал участником ЗСТ ЕАЭС. Как известно, Сингапур, где пересекаются британские и китайские интересы, в течение многих лет является крупнейшим финансовым центром не только Юго-Восточной Азии, но и всего мира. Такая «ирано-сингапурская синхронность», зафиксированная в Ереване, заставляет задуматься о том, не был ли недавний громкий конфликт Тегерана и Лондона, с арестом танкеров и прочей суетой, всего лишь вынужденной декорацией-ширмой для реализации взаимовыгодных договоренностей: нефтяных и не только?

При всей важности этих договоренностей, они — лишь небольшая часть куда более широкого полотна российской внешней политики. Так, стало известно, что в ближайшее время состоится визит Путина в Саудовскую Аравию, которая сегодня переживает весьма сложный и, можно даже сказать, поворотный период в своей истории.

События 14 сентября с «атакой дронов» на объекты Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе, кто бы за ними ни стоял, продемонстрировали, что глобальный «нефтедолларовый насос», в работе которого важнейшую роль играло королевство саудитов, находится под угрозой и не может функционировать в прежнем режиме. Отработка же нового режима, с гарантиями безопасности и стабильности его работы, — достаточно долгий и сложный процесс. И поездка Путина в Эр-Рияд — важнейший его этап (чем, кстати, можно объяснить и внезапный прилет в Ереван короля Иордании Абдаллы II — единственного арабского монарха, чья династия Хашимитов имеет общего предка с пророком Мухаммедом). Это поездка с немалой долей риска, но риска более чем оправданного.

Судя по всему, предложения, которые российский президент повезет с собой потрепанным «хранителям двух святынь» исламского мира, будут представлять собой не политическую импровизацию, а уже согласованный и предварительно утвержденный с рядом заинтересованных сторон (Китай, Иран, Иордания и другие) пакет вариантов, «от которых будет трудно отказаться».

Трудно сказать, насколько сейчас осведомлены о содержании этих пакетов в Вашингтоне и Тель-Авиве, — скорее «нет», чем «да». Но когда и что станет им известно через саудитов — отдельный и тоже важный вопрос.