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Стало известно, к кому ушел муж Лолиты

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Стало известно, к кому ушел муж Лолиты

Москва, 7 октября. Муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов изменял жене с косметологом из Белоруссии, сообщили знакомые супружеской пары.

Милявская о причинах расставания с Ивановым не говорила, но уверяла, что мужа никто у нее не уводил.

Однако в прессу просочилась информация, что 44-летний Иванов, находясь в отношениях со звездой сцены, закрутил роман с косметологом. Не так давно пара засветилась на свадьбе друзей спортсмена, проходившей в Литве.  

На кадрах, которые опубликовало издание Super, экс-возлюбленный Милявской находится в компании эффектной брюнетки. По данным некоторых источников, это и есть дама сердца Иванова, которую от тщательно скрывал от официальной супруги.

Выяснилось, что новой пассией Иванова стала 40-летняя Ольга Кулиева — врач-косметолог из Белоруссии. По словам знакомых пары, Иванов и Кулиева знакомы давно.

Летом Лолита объявила о расставании с супругом. По ее словам, чувства между ними охладели, и это стало причиной их расставания. Знаменитость призналась, что они решили разойтись, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

Лолита Милявская вышла замуж за Дмитрия Иванова в марте 2010 года, напомнило «Утро.ру». Теннисист стал пятым мужем звезды, детей у пары не было.

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Источник: Super
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