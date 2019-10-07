Рассекречены документы о зверском убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

Москва, 7 октября. УФСБ по Краснодарскому краю рассекретило документы о казни 214 воспитанников детского дома в Ейске в октябре 1942 года. Фашисты отравили детей или закопали живьем.

Документы представляют собой заключения экспертов и показания свидетелей. Согласно им симферопольский детский инвалидный дом был эвакуирован в Ейск в начале войны, но в конце лета 1942 года город оккупировали фашистские захватчики. 9 октября 1942 года в 18.00 к корпусу детдома подъехали две крытые грузовые машины. После фашисты начали грузить детей. Тех, кто пытался бежать или сопротивляться, бросали в машины силой.

«На все вопросы, куда их повезут, ответы были такие: «На лечение в Краснодар» или «В баню», — говорится в одном из актов.

На следующее утро грузовик вернулся, всего немцы вывезли 214 детей.Есть в документах и описание эксгумации. По словам проводивших ее экспертов, дети лежали беспорядочно, «многие, прощаясь, были обняты друг с другом, некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли».

«Большинство трупов неправильного телосложения. <…> У двух в грудной части позвоночника имеются горбы. У 11 – деформации суставов конечностей. У одного трупа на левой ноге протез», – цитирует документ портал «Утро».

При этом на телах детей не обнаружили ран или увечий. Специалисты, которые исследовали братскую могилу, предположили, что детей закапывали живьем. Позже было установлено эсэсовцы отравили детей выхлопными газами. Они погибали под тентом грузовиков.

Есть в уникальных бумагах и списки убитых. В них указывают фамилии детей, их даты рождения и национальность. Среди убитых есть русские, евреи, украинцы, армяне, грузины и чехи. Как отмечает «Царьград», в списке были два ребенка, напротив фамилий которых была указана национальность «немец».

Однозначного ответа, что именно стало причиной гибели воспитанников детдома, в обнародованных бумагах нет. Однако по данному делу в архивах остаются и другие засекреченные документы.