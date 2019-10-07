Киев, 7 октября. Украина не будет выполнять «формулу Штайнмайера» в обозримом будущем, потому что в этом случае Киеву придется объяснять, для чего в течении пяти лет гибли тысячи граждан страны, заявила в своем блоге киевский адвокат Татьяна Монтян. По ее словам, в течение пяти лет в обществе раскручивалась военная риторика. Монтян заявила, почему не стоит рассчитывать на реализацию «формулы Штайнмайера».

«В обществе, одурманенном военной пропагандой, и всеми этими воплями про перемогу над сепаратистами, про наших храбрых военных и прочую пургу, есть стойкое мнение, что «как же так, а за что тогда пять лет воевали, воюем, за каким чертом детишек призывают в армию, кому нужно все это», — сказала она.

Монтян уточнила, что теперь украинцы поймут: война была нужна только для того, чтобы «кое-кто попилил бабосы на военных бюджетах».

Она напомнила, что ситуацию в Донбассе изначально нельзя было решить военным путем. По мнению адвоката, в ближайшее время никакого «воплощения «формулы Штайнмайера» ожидать не стоит. По мнению Монтян, никто из киевских политиков не сможет признать, что война существовала только для того, чтобы заработать деньги.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».