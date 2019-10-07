Путин и Лукашенко по телефону обсудили подготовку документов по интеграции

Минск, 7 октября. Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы развития отношений своих стран и подготовку документов, связанных с планами по интеграции государств. Об этом рассказали в пресс-службе белорусского лидера.

«Главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия Договора о создании Союзного государства», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в представительстве Лукашенко, в ходе телефонного разговора был подчеркнут «исключительно дружеский и братский характер отношений между странами» и «нацеленность на углубление взаимовыгодного партнерства».

Белорусский лидер не только обсудил с главой России рабочие вопросы, но и поздравил Путина с днем рождения. Сегодня президенту РФ исполняется 67 лет.

Напомним, 8 декабря 1999 года между Москвой и Минском был заключен Договор о создании Союзного государства. Соглашение вступило в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между (на тот момент) и. о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его подписание стало продолжением развития нескольких интеграционных процессов, запущенных ранее.

В Союзном государстве будет действовать единая валюта. Идея об этом в январе текущего года была поддержана президентом Белоруссии. Он подчеркнул, что речь не должна идти о российском рубле, а также обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях.

Лукашенко назвал развитие и углубление связей с Москвой приоритетным направлением политики Минска.