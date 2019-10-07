После нового предательства США курды пойдут в Дамаск, но Сирия им больше не доверяет

Курды вновь раздосадованы предательством Соединенных Штатов, которые пошли навстречу Турции и согласились вывести свои войска из приграничных районов на севере Сирии за Евфратом. Об этом говорится в заявлении Сирийских демократических сил (SDF), где указано, что Вашингтон не выполнил перед ними свои обязательства.

Но почему курдские бойцы так удивляются очередному коварству американцев, которые уже не раз поступались их целями? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Решение Белого дома вывести силы из так называемой «зоны безопасности», продвигаемой Анкарой, было расценено главарями Рожавы как грубое нарушение соглашений. Представители SDF заметили, что США тем самым свели на нет все их усилия по обеспечению урегулирования противоречий и безопасности в регионе.

Теперь «Демократические силы» ожидают нового турецкого наступления, которое, по их словам, разрушит будто бы начавшую формироваться на северо-востоке САР стабильность и которое помешает продолжению борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Потому, как уверены курды, вторжение Турции произведет разрушительный эффект.

Но они, судя по всему, не намерены так легко уступать удерживаемые ими северные районы и планируют оборонять позиции даже без помощи США.

«Мы обращаемся к нашим арабским, курдским и ассирийским народам – присоединяйтесь к «Демократическим силам» для защиты нашей земли», – призвали лидеры Рожавы.

Впрочем, вряд ли им придется противостоять турецким войскам долго – силы, очевидно, не равны, заметил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в комментарии для ФАН. Это значит, что данный регион в скором времени повторит судьбу Африна.

«Все предыдущие истории – с иракским Киркуком, с Африном – заканчивались однообразно: США стабильно выдавали курдские интересы. Признаки того, что также будет и в данном случае, можно было заметить еще в прошлом году. Определенные группы политического истеблишмента в Штатах пытались заблокировать эту политику Белого дома, но линия администрации президента Дональда Трампа в этом вопросе все же возобладала. Соответственно, перед Турцией фактически загорелся зеленый свет на границе. Потому мы и слышим такой однозначно пессимистичный тон заявлений курдов», – пояснил наш собеседник.

Кроме того, они и сами понимают, что самостоятельно противостоять вторжению турок они не смогут. Вполне возможно, что там им удастся продержаться даже меньше, чем в северной части провинции Алеппо, поэтому в целом исход столкновений, скорее всего, предрешен.

«Если говорить про военные перспективы, то не думаю, что у «Демократических сил» есть реальная возможность выиграть. В случае серьезной войсковой операции Анкары, большая часть «зоны безопасности» будет отбита уже в очень короткий срок, вплоть до районов в 30-40 километров от границы на юг. Учитывая значительное превосходство Турции в живой силе, бронетехнике и полное господство в воздухе, успешное завершение этого наступления – всего лишь вопрос времени. Возможно, однако, что SDF продержатся не меньше месяца, но все же Африн был более сложным театром военных действий, и здесь турки успешнее смогут реализовать свои преимущества», – предположил эксперт.

Таким образом, курдские бойцы снова оказались у разбитого корыта, в очередной раз доверившись США. Теперь же и с Дамаском возобновить контакты будет не так просто. Всего этого можно было б избежать, если бы Рожава сразу приняла правильную и законную сторону в конфликте.

«Курды уже не раз срывали переговоры с легитимным правительством, поддавшись влиянию американцев. Поэтому при новой попытке возобновления диалога условия для SDF будут менее благоприятными. Дамаск за эти полтора-два года очень хорошо увидел, что представляют из себя «Демократические силы» – что им нельзя доверять, что они поставили себя в зависимость от Соединенных Штатов. Это, конечно, будет учитываться при выстраивании дальнейшего переговорного процесса с Рожавой», – закончил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.