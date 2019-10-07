Зеленский поручил упростить процедуру въезда в ДНР и ЛНР

Киев, 7 октября. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился упростить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Зеленский поручил украинскому правительству принять меры по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения в Донбассе. Кроме того, президент Украины распорядился организовать предоставление медицинской помощи на пунктах пропуска в Донбассе.

«Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров», — говорится в указе.

Кроме того, указ предполагает ремонт автомобильных дорог в Донбассе, а также восстановление моста через реку Северский Донец в Луганской области.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В 2015 году украинские власти ввели пропускной режим на линии разграничения в Донбассе. В конце января 2017 года украинские националисты, среди которых были и депутаты Верховной рады, заблокировали транспортное сообщение между Украиной и республиками Донбасса. Кроме того, они объявили «незаконной» торговлю с ДНР и ЛНР. При этом наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли, что транспортная и экономическая блокада Донбасса ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, а также призывали Киев отказаться от этих действий.