Киев, 7 октября. Республики Донбасса и тем более Крым категорически не хотят возвращаться в состав Украины, а Киев неизбежно проиграет, если начнет системное противостояние с Москвой. Такое мнение выразил украинский политолог Сергей Белашко.

На своей странице в социальной сети Facebook эксперт в нескольких пунктах изложил свое мнение относительно «формулы Штайнмайера». В документе, отметим, прописана пошаговая инструкция мирного урегулирования гражданской войны на Украине.

«Большинство населения Донбасса, тем более Крыма и Севастополя, категорически не хочет возвращаться на Украину, — признал политолог.

Белашко указал, что украинская власть не обладает ни силами, ни средствами, ни умениями или желанием для «возвращения» регионов. В то же время глобальные игроки, под давлением которых неизбежно, по его словам, оказывается любая власть страны, уже извлекли свои дивиденды из «украинского кризиса» и его последствий и все больше тяготятся проблемами Киева.

«Чем позже Украина осознает и примет неизбежность поражения, тем хуже будут условия капитуляции и болезненнее ее последствия», — заключил Белашко.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами.

«Формула Штайнмайера», получившая свое название по имени федерального президента Германии, бывшего главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, была согласована контактной группой по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе. После подписания формулы Киевом в украинской столице и других городах страны прошли акции протеста против этого решения.