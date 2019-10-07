Угодившей в наркоскандал Бочкаревой запретили общаться с прессой

Москва, 7 октября. Адвокаты Натальи Бочкаревой, попавшей в наркоскандал, запретили актрисе общаться с прессой, сообщил друг звезды Андрей Ковалев.

«Она не хочет общаться. Адвокаты запретили общаться», — сказал Ковалев.

Приятель знаменитости сообщил, что Бочкарева живет в той же квартире, что и раньше, но не выходит из дома. По его словам, из Москвы уезжать она не собирается.

«Уголовное дело там [заведено]. Она может быть невыездная», — отметил друг Бочкаревой в беседе с телеканалом «360».

Ковалев добавил, что актриса, несмотря на плохое самочувствие, продолжает заниматься детьми. При этом в школу сына и дочь водит супруг артистки, отметил он.

По словам друга звезды сериала «Счастливы вместе», школа-студия Бочкаревой для одаренных детей переезжает в другое место. Ковалев помогает актрисе в этом.

Пресса в конце сентября сообщила о задержании сотрудниками правоохранительных органов Натальи Бочкаревой с наркотическими веществами. При этом сама 39-летняя знаменитость опровергает эти сообщения, напомнила «Газета.ру». В то же время в Сеть попали несколько видеоматериалов, на которых сотрудники ДПС при задержании женщины на белой иномарке называют персональные данные звезды.