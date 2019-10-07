Боец ДНР обвинил Киев во лжи о причинах переноса начала отвода сил в Донбассе

Вооруженные силы Украины не намерены отводить войска от линии разграничения; они собираются и дальше наносить удары по Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил военнослужащий Донецкой Народной Республики, боец первой Славянской бригады Вячеслав Дьяков с позывным «Сенсей».

Перенос отвода сил

Из-за нарушения перемирия на территории Донбасса было перенесено начало отвода сил на линии разграничения. Об этом заявил 7 октября глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

«Несколько дней назад были обстреляны и Петровское, и Золотое. А наше решение было, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период (мира. — Прим. ФАН), который должен доказать, что у сторон серьезные намерения», — заявил Пристайко в ходе брифинга.

Согласно достигнутыми предварительным договоренностям, Вооруженные силы Украины и силы ДНР и ЛНР в течение 30 дней должны отвести войска от линии соприкосновения. Кроме того, от них требуется разминировать территорию и разобрать фортификационные сооружения.

Ожидалось, что каждая из сторон гражданского конфликта отведет свои силы на расстояние не менее километра от линии соприкосновения под наблюдением миссии ОБСЕ.

«Как терроризировали, так и продолжают»

Вячеслав Дьяков обвинил Пристайко во лжи, поскольку на территории Петровского находятся силы ДНР, а не украинская армия. При этом он усомнился, что Киев выведет войска.

«Что он вообще несет? Это полный бред. В Петровском мы находимся. При этом он сам говорит, что Петровское и было обстреляно. Что насчет Золотых? Это не наша зона ответственности, а ЛНР. В любом случае, нам все равно, какие бандиты будут напротив нас. В целом, по обстрелам ничего не изменилось. Как ВСУ терроризировали, так и продолжают. Если кто-то изобразит отвод, то это не означает, что там никого нет. Что касается перемирия, нас все равно будут бомбить», — рассказал Вячеслав Дьяков.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».