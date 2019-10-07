Кремль рассказал, лидеры каких стран лично поздравили Путина с днем рождения

Москва, 7 октября. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также главы ряда стран СНГ лично по телефону поздравили российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По случаю дня рождения президент РФ продолжает получать поздравительные телеграммы от глав других государств, а также от руководства международных организаций. Владимира Путина по телефону со знаменательной датой лично поздравили президенты Азербайджана (Ильхам Алиев), Белоруссии (Александр Лукашенко), Туркменистана (Гурбангулы Бердымухамедов), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Киргизии (Сооронбай Жээнбеков), Узбекистана (Шавкат Мирзиеев), Таджикистана (Эмомали Рахмон), а также сербский лидер Александр Вучич. Кроме того, Путину позвонили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе телефонных разговоров Путин не только получал поздравления, но и обсуждал с зарубежными коллегами рабочие вопросы. Также Песков сообщил, что глава государства планирует провести праздник на природе в кругу родных и близких.

7 октября президенту России исполнилось 67 лет. Накануне дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге. Президента сопровождал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает телеканал «360». Во время прогулки Путин любовался пейзажами и собирал грибы. Также президент забрал из тайги шишку в качестве сувенира, сообщает НСН.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, как Владимир Путин отмечал свои предыдущие дни рождения.