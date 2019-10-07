Москва, 7 октября. Турция намерена дождаться вывода американских сил на северо-востоке Сирии, где Анкара собирается проводить операцию по созданию зоны безопасности. Об этом рассказали турецкие источники.

СМИ заявили, что Турция дождется отвода военных США перед началом операции в САР. Они считают: в Анкаре ждут, что отвод военных США может продлиться около недели. Как пишет издание Reuters, турецкая сторона «скорее всего», дождется окончания этого процесса, «чтобы избежать инцидентов».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в скором времени. Лидер страны считает, что создание зоны безопасности на территории Сирийской Арабской Республики — самый рациональный способ для возвращения граждан государства домой.

Анкара и Вашингтон пытались договориться о создании буферной зоны на севере Сирии, которая сможет принимать сирийских беженцев из Турции, еще в 2013 году, однако стороны долгое время не могли согласовать даже предварительный план действий.

7 августа они наконец приняли решение создать Центр совместных операций в Сирии, который будет осуществлять организацию совместной деятельности военных двух стран в планируемой зоне безопасности.

Дамаск выступает против соглашения Анкары и Вашингтона. Власти САР отметили, что действия двух стран являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также противоречат принципам международного права.

Первая группа американских военных, которые будут работать в новой структуре, прибыла 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 километрах от границы с Сирией.