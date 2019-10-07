Военно-патриотический парк «Патриот» окрыли в ЛНР на месте бывшего аэропорта

Луганск, 7 октября. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в ходе торжественного мероприятия, посвященного пятой годовщине образования Народной милиции ЛНР, открыл военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» на территории бывшего луганского аэропорта, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На торжественной церемонии перерезания красной ленты присутствовали руководители Народной милиции, МВД, МЧС ЛНР и администрации города Луганска. На территории бывшей взлетно-посадочной полосы военнослужащие Народной милиции ЛНР разместили несколько сотен образцов оружия и военной техники — ствольную артиллерию, минометы, зенитные установки, танки, беспилотные летательные аппараты и многое другое.

При входе в парк руководство республики высадило несколько десятков молодых каштанов.

«Сегодня наши военнослужащие являются не только защитниками нашей родины, но и создателями масштабного социально-культурного проекта — парка военной техники под открытым небом. Они большие молодцы, так как проделали колоссальный труд для сохранения памяти поколений о военных событиях нашего времени. Республика давно шла к этой цели и теперь благодаря военнослужащим Народной милиции мы ее достигли», — отметил глава ЛНР.

Он добавил, что открытый парк является большим, важным и нужным подарком от военнослужащих Народной милиции для жителей республики.

«Спасибо каждому, кто вложил в создание парка частичку своей души. Убежден, что в будущем эта территория станет центром военно-патриотического воспитания молодежи и излюбленным местом для отдыха наших граждан», — поделился мыслями Пасечник.

Накануне в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева поставили первый спектакль о войне в Донбассе «Время. Выбор. Воля». На премьере новой постановки побывала съемочная группа Федерального агентства новостей.