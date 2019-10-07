Авербух рассказал о стоимости своих шоу и несостоявшейся политической карьере

Известный в прошлом фигурист Илья Авербух и по окончании карьеры продолжает оставаться на виду. Именно он стал родоначальником ледовых шоу в России и уже 15 лет успешно занимается постановкой различных представлений. В последнее время к ним добавилась и режиссура церемоний открытий — ЧМ-2018, Универсиады. В интервью Федеральному агентству новостей Авербух рассказал о том, почему не идет в политику, с чего начинал работу над первыми шоу, и поделился мнением о том, возможны ли пятерные прыжки в фигурном катании.

— Илья, в новогодний период в Петербурге зрители смогут увидеть «Морозко». Вместе с тем, в этот период будут и другие ледовые шоу. Вы с ними не конкурируете?

— На самом деле уже давно работаем в Петербурге с несколькими ледовыми шоу параллельно. Не вижу никаких проблем по практике прошлого и позапрошлого года. Елки проходят и в «Ледовом», и в «Юбилейном». У нас большая история. Мы приучили наших зрителей к качественным произведениям. К тому же Новый год — такое время, когда хорошие, качественные представления должны быть. Их, наоборот, должно быть как можно больше.

— Сейчас вы занимались отбором детей для церемонии открытия культурного форума в Петербурге. Детей выбирать сложно?

— Я сейчас наблюдал репетицию прекрасного, очень талантливого коллектива. Тут можно было брать любого участника. Выбор совершенно несложный. Все действительно талантливые, каждый получит свое внимание. Для меня стать режиссером церемонии открытия культурного форума — очень важный проект. У меня уже есть достаточно большой опыт режиссуры открытия спортивных соревнований. Но работать на театральной сцене, а тем более на сцене Мариинки — действительно большой вызов.

Возвращаясь к «Морозко», хочу сказать, что это очень зимняя, новогодняя история. Мы уже показывали этот спектакль несколько лет назад. Сейчас те дети, которые его видели, уже точно выросли. Он прошел определенные изменения. И в главных ролях уже олимпийские чемпионы Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, чемпион России Евгений Кузнецов, чемпионы мира Владимир Беседин, Владимир Полищук. Настоящее созвездие, которое покажет добрую и теплую сказку.

— Изменения «Морозко» только косметические или коснулись также сценария?

— Сценарий был переработан, доработаны аранжировки композиций. Сам спектакль остается таким, каким он и был.

— У вас были успешные телевизионные проекты. Сейчас телевидение теряет аудиторию и, можно сказать, медленно умирает. Не было мысли о монетизации через Интернет?

— Это отчасти правильно, но, я думаю, это не вопрос ближайшего будущего. Все-таки это, наверное, следующий формат. Мне хочется переориентироваться с исключительно ледовых шоу на проекты более общего характера, большей стационарности, в которых бы переплеталось много различных жанров.

— Вы были режиссером открытия чемпионата мира в России в прошлом году. За самим турниром следили?

— Конечно, следил. Болел за наших и очень рад за нашу команду. Рад, что построены стадионы к чемпионату мира. Церемония открытия для меня — определенный этап, одно из больших событий в моей жизни. Я также был режиссером открытия Универсиады — это колоссальная ответственность. И мне очень приятно, что ее так высоко оценили.

— В 2004 году, когда вы только начинали заниматься ледовыми шоу, вкладывали свои деньги или были некие инвесторы?

— Начинал на свои деньги. Сразу постарался привлечь спонсоров. Но тогда они неохотно шли, потому что популярность фигурного катания в то время была существенно ниже. Спонсоры видели в этом риски. Но мне удалось найти определенные деньги и самое главное — договориться с ребятами. Все мы были друзьями и остаемся ими. С теми, с кем начинал в 2004 году, с теми иду и сейчас: важно, что мы сохранили уважение, дружбу. И это не пустые слова. Начинал я не с успеха, но он пришел, потому что было очень много работы.

— Насколько сильно изменились бюджеты шоу тогда и сейчас?

— Значительно. Сейчас если говорить о большом ледовом спектакле, то, не имея 100 млн рублей, делать большую постановку невозможно. Это очень большие вложения: костюмы, разработка сценария, написание музыки, постройка декораций, рекламная кампания, аренда ледовых дворцов — все это стоит значительных средств. Это уже давно очень сложный и совсем не такой рентабельный бизнес.

— А если говорить о стоимости шоу тогда, в самом начале?

— Первое мое вложение было порядка 50 тысяч долларов. Но это был другой формат.

— В одном из интервью вы говорили, что зарплаты фигуристов варьируются от 100 до 300 тысяч рублей за одно шоу. Правильно понимаю, что максимальную сумму получают фигуристы уровня Алексея Ягудина?

— 300 тысяч — это большой заработок. Диапазон примерно такой. Меньше 50 тысяч за шоу никто даже не обсуждает.

— Очень многие бывшие спортсмены уходят в политику. Предложения наверняка поступали?

— Мне предлагали и не раз. Я всегда отказываюсь, потому что считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я не считаю себя большим политиком, потому что политика — это большая работа с документами. Не осуждаю тех, кто пробует себя в политической жизни. У спортсменов есть важное качество, как мне кажется — закалка, амбиции. Но мне пока что интересно заниматься тем, чем я занимаюсь.

— Последнее предложение, которое поступало — что это?

— Последнее — баллотироваться в Мосгордуму. Это было совсем недавно.

— Знаю, вы поклонник футбольных симуляторов для приставок, часто играете с сыном. Осенью среди любителей видеоигр это один из самых актуальных вопросов: FIFA или PES?

— Я играю в FIFA. Мне кажется, она удобнее по управлению. Мне очень нравится играть по сети. Она более настоящая, реалистичная.

— Вы завершили карьеру 15 лет назад. В каком направлении фигурное катание изменилось?

— Фигурное катание стало, конечно, гораздо технически насыщеннее, сложнее. Вырос уровень технически сложных элементов. В наше время критерии судейства были гораздо более размытые, поэтому не было такого стремления вперед. Жалею, что не катаюсь по нынешним правилам, потому что больше шансов доказать, что ты лучше. Поэтому современные изменения в фигурном катании я приветствую.

— Сейчас фигурное катание все ближе и ближе к абсолютному пределу человеческих возможностей. Каким видите этот предел? Будут ли пятерные прыжки?

— Четверные прыжки исполняли и в мое время. Я сейчас делаю большой гала-вечер Джозефа Сабовчика, чешского фигуриста. Он в 80-е годы исполнял четверные прыжки. Сейчас их стали исполнять и девушки. Думаю, на четверных все и остановится, хотя я точно видел прыжок в 4,5 оборота — аксель.