Кабмин ФРГ объяснил, к каким последствиям может привести операция Турции в Сирии

Берлин, 7 октября. Возможная военная операция Турции на северо-востоке Сирии может привести к дальнейшей эскалации ситуации и дестабилизации обстановки. С таким заявлением выступила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер на брифинге в Берлине.

Политик подчеркнула, что ФРГ серьезно относится к заявлению Анкары.

«Такое военное вмешательство привело бы к дальнейшей эскалации ситуации в Сирии и способствовало бы дестабилизации обстановки в стране», — выразила она мнение.

Деммер объяснила, что операция Турции может иметь как политические, так и гуманитарные последствия. Политик указала, что в Берлине осознают особое положение Анкары и ситуацию на границе Турции и Сирии. Однако, на ее взгляд, нельзя ставить под угрозу успех в борьбе с терроризмом.

«В чем сейчас нуждается Сирия, так это в прекращении насилия и усилиях по стабилизации», — констатировала представитель кабмина ФРГ.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США начали выводить свои силы с северо-востока Сирии, где Анкара планирует провести операцию по созданию зоны безопасности. По итогам состоявшихся накануне телефонных переговоров Эрдогана и президента США Дональда Трампа Белый дом сообщил, что Вашингтон получил подтверждение о скором начале военной операции на севере Сирии и отказывается участвовать в ней или находиться поблизости от места ее проведения.

Эрдоган заявлял, что Анкара может начать операцию на севере Сирии в любой момент. По его словам, целью военных действий станет очистка приграничной территории от сил сирийских курдов и создание там зоны безопасности для бежавших от войны в Турцию граждан Сирии.

Напомним, что Анкара и Вашингтон пытались договориться о создании буферной зоны на севере Сирии еще в 2013 году, однако стороны долгое время не могли согласовать даже предварительный план действий. 7 августа они наконец приняли решение создать Центр совместных операций.

Дамаск при этом выступает против соглашения Анкары и Вашингтона. Власти Сирии отметили, что действия двух стран являются нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, а также противоречат принципам международного права.