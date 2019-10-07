Клинцевич отреагировал на план США по «сдерживанию» России в Черном море

Москва, 7 октября. Беспрецедентная активность НАТО у границ России может принять опасные для Европы формы. Об этом предупредил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Словом, нельзя не видеть, что беспрецедентная активность НАТО у российских границ может принять новые, очень опасные для Европы в целом формы, и наша реакция на это обязательно последует», — отреагировал Клинцевич.

Также Клинцевич выразил желание узнать, что думают о планах США в Румынии и Болгарии, где, согласно идее американской стороны, для противодействия «растущему российскому влиянию» необходимо развернуть системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы.

Напомним, американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии «сдерживания» России в Черном море.

Его авторы выразили обеспокоенность тем, что в последнее время РФ модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.

Помимо идеи об установке систем противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов в Румынии и Болгарии, в докладе предлагается расширить учения НАТО и нарастить помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.

На протяжении нескольких последних лет Россия сталкивается с беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у своих границ. В НАТО это называют «сдерживанием российской агрессии».

После публикации плана США военный эксперт Виктор Баранец рассказал об изменениях российского Черноморского флота и о том, способны ли Военно-морские силы США сдерживать его «растущее влияние», а также предположил, чем ответит на это Москва.