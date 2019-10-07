Россия и Ирак выступают против приватизации урегулирования на Ближнем Востоке

Багдад, 7 октября. Палестино-израильский конфликт должен урегулироваться исключительно в соответствии с решениями ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом в Багдаде.

Министр подчеркнул, что стороны конфликта должны стремиться к прямому диалогу и вынести двугосударственное решение, а все попытки приватизировать процесс палестино-израильского урегулирования являются контрпродуктивными, пишет ТАСС.

Напомним, переговорный процесс между Израилем и Палестиной был заморожен в 2014 году. Посредником между странами стал Египет. Масла в огонь подлило признание США Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства из Тель-Авива. Как сообщал ранее «Ридус», в день переноса американской дипмиссии в Израиле погибли более 40 человек. После этого палестинцы заявили, что дальнейший диалог с Израилем невозможен.

Белый дом тем временем пошел дальше и в конце июня обнародовал план с экономическими аспектами урегулирования конфликта.

Неофициально документ называют «сделкой века». Он предусматривает инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов. Сделку обсудили на международном уровне на встрече в Манаме 25–26 июня, но Палестина и несколько арабских государств заявили, что такой подход неуместен, и бойкотировали мероприятие.

По данным «Газеты.ру», политическую часть «плана для Палестины», Вашингтон опубликует осенью. При этом американские СМИ пишут, что госсекретарь США Майк Помпео сомневается в реализации «сделки века». На встрече с лидерами американских еврейских общин он назвал ее «неисполнимой».