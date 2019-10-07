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Вучич и Путин обсудят вопрос Косово до конца 2019 года

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Вучич и Путин обсудят вопрос Косово до конца 2019 года

Белград, 7 октября. Президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин планируют провести встречу в Москве до конца 2019 года. Об этом сообщили в администрации президента Сербии.

7 октября состоялся телефонный разговор глав государств: Вучич поздравил российского коллегу с днем рождения. В администрации президента Сербии отметили, что лидеры двух стран договорились встретиться в столице РФ до конца 2019 года и обменяться мнениями по «самым важным вопросам, особенно по Косово и Метохии».

«Президент Путин сказал президенту Вучичу, что следит за его деятельностью и хорошо понимает, что Сербия находится в сложной ситуации, и готов оказать помощь», — говорится в сообщении администрации сербского президента.

Александр Вучич также поблагодарил Владимира Путина за внимание к развитию отношений Москвы и Белграда и поддержку территориальной целостности Сербии.

Ранее Александр Вучич заявил, что Россия является другом и союзником Сербии, которая поддерживает Белград по ряду важных вопросов. 

Напомним, 7 октября президент РФ Владимир Путин празднует день рождения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства принял уже десять звонков от своих зарубежных коллег, желающих поздравить его. 

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