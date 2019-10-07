США навязывают Европе свой сжиженный газ под предлогом «энергобезопасности»

Вильнюс, 7 октября. Министр энергетики США Рик Перри выразил обеспокоенность, что запуск «Северного потока — 2» усилит влияние России на политику европейских стран. Он предложил для «энергетической безопасности Европы» поставлять сжиженный газ из США.

Перри заявил, что газопровод, который соединит РФ и Германию, нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы. Также запуск «Северного потока — 2» усилит влияние России на европейскую внешнюю политику, а европейские государства станут более зависимыми от сбоя поставок, утверждает американский политик.

Глава министерства энергетики США считает, что газопровод станет для подключающихся к нему стран единственным источником получения природного газа из одной страны по одному маршруту через «зависимые страны, которые Москва [попытается] подчинить своей воле». Американский политик, обеспокоенный такой ситуацией, предложил Европе альтернативу.

«Энергетическую безопасность Европы могли бы укрепить поставки сжиженного природного газа из США», — сказал он на международной конференции по вопросам евроатлантического энергетического сотрудничества.

По словам американского министра, Вашингтон намерен более активно сотрудничать в сфере энергетики со странами Центральной и Восточной Европы.

Проект «Северный поток — 2» предполагает создание двух ниток газопровода, которые соединят Германию и Россию, напомнила «Газета.ру». Строительство трубы уже завершено на 83%.

Создание газопровода поддерживает ряд европейских стран, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против «Северного потока — 2» выступают Украина, которая боится остаться без денег от транзита российского газа, и США, которые хотят втридорога продавать свой сжиженный газ.