Сирия, 7 октября. Сотрудники ЦПВС обеспечили доставку гумпомощи в Даръа. Курды заявили о готовности противостоять Турции, несмотря на вывод американских сил. Совместные вылеты ВКС РФ и ВВС Сирии привели к ликвидации около 30 боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили совместные боевые вылеты с ВВС Сирии в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций боевиков в Южном Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва вблизи города Аль-Джарди в Дейр-эз-Зоре.

Курды: заявили о намерении сил САР занять район Манбиджа в Алеппо.

Провинция Алеппо

Официальный Twitter-канал операционного центра «Демократических сил Сирии»**** (cmoc_sdf) заявляет о том, что в связи с заявлением Реджепа Тайипа Эрдогана о скором начале операции в Северной Сирии правительственные войска готовятся занять район Манбиджа на северо-востоке Алеппо. Напомним, в конце прошлого года курды и сами намеревались передать контроль над Манбиджем правительственным войскам, дабы избежать вторжения турецких войск и жертв среди мирного населения.

Между тем поступила информация о происшествии в палаточном лагере Тель-Джаббин к северу от Алеппо. В результате пожара, вспыхнувшего в пункте временного размещения, погиб ребенок, передает новостной портал Step News Agency.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал Euphrates Post сообщает о том, что несколько членов «демократической армии» были ранены в результате подрыва их автомобиля на мине, заложенной на обочине шоссе поблизости от населенного пункта Аль-Джарди. Предполагается, что к установке бомбы причастны боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Тем временем военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) публикует неподтвержденные сведения о столкновениях между курдами и правительственными войсками, якобы вспыхнувшими в районе населенных пунктов Аль-Хармушия и Ат-Табни на северо-западе провинции. Тем не менее пока данная информация нуждается в проверке.

Провинция Даръа

Очередная гуманитарная акция была проведена в юго-западной части САР в провинции Даръа. Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), гумпомощь была доставлена в населенный пункт Ибта, среди жителей которого были распределены 750 наборов с продовольствием общим весом почти в четыре тонны. Напомним, территория региона полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в результате операции «Базальт», проводившейся летом прошлого года. С тех пор сюда вернулись сотни беженцев, которые были вынуждены покинуть родные районы после их оккупации исламистами вооруженной оппозиции и боевиками связанного с «Исламским государством» формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир».

Провинция Идлиб

После недавнего обстрела боевиками административного центра провинции Хама правительственные войска и их союзники приступили к ответным действиям в Идлибе. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по укрепрайонам боевиков на окраинах населенного пункта Хазарин в южной части региона. В то же время, по информации новостного агентства Al Masdar News, совместные вылеты на линии разграничения сил сторон осуществили ВВС Сирии и ВКС РФ. В результате работы объединенной авиации были ликвидированы порядка 30 джихадистов радикальных бандгрупп вооруженной оппозиции. Сведения о потерях радикалов в военной технике пока уточняются. Напомним, накануне поступали данные о нейтрализации 12 боевиков, принадлежавших к числу формирования «Хуррас Ад-Дин», связанного с «Аль-Каидой»1* (деятельность группировки запрещена в РФ).

Провинция Ракка

Глава пресс-центра «Демократических сил Сирии» (SDF) на своей странице в Twitter (mustefabali) заявляет о том, что курды готовы оказать сопротивление турецким войскам в случае начала полномасштабных военных действий на границе, несмотря на отступление американских отрядов. Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что Вашингтон выводит свои подразделения из приграничных с Турцией районов из-за невыполнения своих обязательств по созданию «безопасной зоны». В соцсетях распространяются сообщения о том, что поступок США является предательством, поскольку курдские бойцы уже успели произвести демонтаж многих укреплений в соответствии с условиями американо-турецкого соглашения.

1 Организация запрещена на территории РФ.