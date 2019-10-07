ДНР передала ОБСЕ информацию для разведения сил у Петровского

Донецк, 7 октября. Руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов передал Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию о нахождении сил и средств Народной милиции для начала процесса разведения сил в районе Петровского. Об этом рассказали в СЦКК.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее достигла соглашения по вопросу разведения сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Специальный представитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил, что процесс запланирован на 7 октября.

«Представители ДНР передали СММ ОБСЕ необходимую информацию для начала процесса устранения нарушений на ранее разведенном участке в районе Петровского», — рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Теперь Киев также должен уведомить СММ ОБСЕ. После того, как она подтвердит получение информации от обеих сторон об исходном положении дел на участке, участники процесса должны будут объявить о своей готовности приступить к отводу сил и средств.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта, а также в «нормандском формате». Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее стало известно, что представители власти Украины посетят населенные пункты Донбасса, где планируется разведение войск.