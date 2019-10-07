Волочкова в слезах убежала из студии НТВ после разговора о Керимове и Ветлицкой

Москва, 7 октября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в слезах покинула шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ, когда разговор зашел о певице Наталье Ветлицкой и олигархе Сулеймане Керимове.

Ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась мнением балерины о новости, что Ветлицкая скоро возвращается в Россию. Керимов встречался с Ветлицкой до романа с Волочковой.

Волочкова предположила, что Ветлицкая соскучилась по России. Кроме того, она добавила, что никогда не ревновала Керимова к ней, так как с Ветлицкой он жил еще до нее.

Балерина добавила, что вокруг звезд всегда много скандалов. Она вспомнила момент, когда у Керимова был сложный период в жизни. Волочкова поддержала его, несмотря на то, что Керимов ранее «строил ей козни».

«Я ни копейки не просила никогда у Сулеймана. Когда же Ветлицкую попросили сказать несколько слов в поддержку Керимова, то знаете, что она сказала: «А сколько вы мне за это заплатите?» — подчеркнула балерина.

Как пишет «Дни.ру», Волочкова уточнила, что первая ее беременность была от Керимова. При этом ребенка она потеряла. Волочкова в слезах покинула шоу НТВ после разговора о Керимове и Ветлицкой.

Напомним, Ветлицкая последние годы не появляется на телевидении и практически не общается с журналистами. Ветлицкая закончила свою карьеру певицы в 2003 году. Она занимается благотворительностью, а также увлеклась крийя-йогой. Певица не планирует возвращаться на сцену, однако ходят слухи, что в честь юбилея у нее запланированы концерты.