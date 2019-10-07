Мутко рассказал, когда ставка по ипотеке снизится до 8,9%

Москва, 7 октября. Ставка по ипотеке может снизится до 8,9% до конца текущего года. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщил в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что касается ипотечных кредитов - в этом году мы должны были иметь ставку ипотечных кредитов где-то 8,9%. Сейчас предпринимается ряд усилий, чтобы к концу года мы на такие тренды вышли», — заявил Мутко.

1-2% снижения ипотечных ставок дает потребительский прирост где-то на 30-40%, пояснил участник заседания.