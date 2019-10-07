Вышинский назначен новым исполнительным директором МИА «Россия сегодня»

Москва, 7 октября. Журналист Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором международного информационного агентства «Россия сегодня».

Журналист Кирилл Вышинский, который ранее занимал должность главного редактора РИА Новости Украина, назначен на пост исполнительного директора МИА «Россия сегодня».

Кирилл Вышинский вернулся в Россию 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. В мае 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Генпрокуратура Украины обвинила журналиста в государственной измене. Позднее украинский суд арестовал Вышинского на два месяца, после чего данная мера пресечения продлевалась несколько раз. Главный редактор РИА Новости Украина провел более 400 дней в украинском СИЗО, ему грозило до 15 лет лишения свободы.

27 августа 2019 года Киевский апелляционный суд принял решение освободить Кирилла Вышинского из-под стражи. При этом суд изменил меру пресечения на личное обязательство: Вышинский по первому требованию должен явиться на судебное заседание или к следователю.

В начале октября стало известно, что Кирилл Вышинский назначен постоянным экспертом в Совете по правам человека при президенте России. Кроме того, журналист станет ведущим ток-шоу «Настоящая Украина», которое будет транслироваться на российском телевидении.

4 октября президент России Владимир Путин встретился с Кириллом Вышинским после заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.