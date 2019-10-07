Эксперт по энергетике объяснил заявление Вашингтона о зависимости Европы от РФ

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и «нанесет сокрушительный удар» по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.

«Северный поток — 2» нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы. Это усилит влияние России на европейскую внешнюю политику. Европа станет более зависимой от сбоя поставок», — сказал Перри.

Заявления США об энергетической зависимости Европы от России после введения «Северного потока — 2» можно назвать «болтовней», которая не имеет ничего общего с ценообразованием, сказал в беседе с Федеральным агентством новостей директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.

Перри ранее выразил обеспокоенность тем, что «Северный поток — 2» для стран, которые к нему подключатся, станет единственным источником получения природного газа из одной страны по одному маршруту. При этом Перри отмечает, что маршрут пройдет через «зависимые страны, которые Москва попытается подчинить своей воле».

Американский министр предложил альтернативу в виде поставок из США, уверяя, что укрепить энергетическую безопасность Европы «могли бы поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США».

Сергей Пикин подчеркивает, что рынок газа Европы США еще пока не получили. По его словам, объемы СПГ, которые поставляются из США в Европу, небольшие по сравнению с тем, что поставляет «Газпром», — они составляют 0,1 доли от поставок российского концерна.

«Они надеются на больший объем поставок. Однако поставки газа определяются не болтовней касательно стратегической безопасности, а ценообразованием», — заявил Пикин ФАН.

США выгодно поставлять свой СПГ не в Европу, а в Латинскую Америку и Азию, уточняет эксперт.

«Так, цена СПГ в Европе ниже, чем можно получить на многих рынках. Поэтому разговоры про «Северный поток — 2» — это разговоры про будущее доли США на газовом рынке, когда цена на СПГ будет адекватная. У РФ есть труба, мы по ней и поставляем. Независимо от того, падает цена или растет. Так или иначе мы привязаны к покупателю. А когда идет поставка СПГ, то связи прямой нет», — сказал Пикин.

США пытаются повлиять на продвижение своего СПГ через страх энергетической зависимости от «Северного потока — 2», однако, как отмечает эксперт, «Европа не из пугливых».

«Консенсус по «Северному потоку — 2» — это и есть понимание большинства стран, что газопровод нужен», — добавил он.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Организаторам реализации проекта осталось получить соглашение только от Копенгагена.