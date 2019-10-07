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Тегеран назвал причину задержания российской журналистки

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Тегеран назвал причину задержания российской журналистки

Тегеран, 7 октября. Россиянка Юлия Юзик была задержана в Тегеране из-за проблем с визой. Об этом сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии на пресс-конференции.

Тем самым он опроверг слухи, что причиной задержания Юзик стало подозрение в шпионаже. Рабии добавил, что власти Ирана продолжают изучение вопроса, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает на освобождение россиянки в ближайшее время. Он добавил, что Кремль считает неприемлемым задержание российских журналистов. Москва также выразила надежду, что Тегеран даст необходимые разъяснения.

Напомним, российская дипмиссия в Тегеране сообщила, что Юлия Юзик прибыла в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту по неизвестным причинам у нее забрали паспорт, а через три дня россиянку арестовали. Журналист Борис Войцеховский на своей странице в Facebook написал, что иранские власти подозревают Юзик в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что взяла на личный контроль дело российской журналистки. Она подчеркнула, что будет добиваться освобождения россиянки.

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Источник: РИА Новости
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