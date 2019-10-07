Глава Тувы рассекретил место таежного отдыха Путина

Кызыл, 7 октября. Глава Тувы Шолбан Кара-оол в социальной сети Facebook сделал репост видео, на кадрах которого запечатлен отдых президента РФ Владимира Путина в сибирской тайге, и уточнил, что ролик был снят в республике.

Российский лидер в понедельник отмечает день рождения. Днями ранее он побывал в сибирской тайге в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу.

На видеозаписи запечатлено, как глава государства любуется пейзажами, гуляет на природе и собирает грибы. В качестве сувенира Путин привез из тайги шишку. Глава Минобороны выкопал куст брусники, который президент посоветовал ему посадить на даче.

На своей странице в соцсети Кара-оол рассекретил место таежного отдыха российского президента.

«Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет», — написал глава Тувы.

Как отмечает «Газета.ru», российский лидер далеко не впервые проводит отдых в республике. В прошлом году, например, он вместе с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым сплавился на лодке по одной из рек, совершил прогулку по горам и собирал ягоды. Годом ранее российский лидер провел в Сибири два дня — занимался подводной охотой и рыбачил в горных озерах.

Одна из первых поездок Путина на отдых в Сибирь прошла в 2007 году. Тогда российский лидер в компании князя Монако Альбера II сплавился на лодке по порогам Енисея, пройдя почти полсотни километров и попутно занимаясь рыбалкой.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин с самого утра принимает поздравления от зарубежных коллег.