Политолог объяснил отсутствие точной даты встречи в «нормандском формате»

Украина делает «формулу Штайнмайера» невыполнимой; возможная встреча «нормандской четверки» не приведет к результату. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Встреча «нормандской четверки»

До сих пор не была согласована конкретная дата встречи лидеров «нормандского формата» по урегулированию ситуации на территории Донбасса, но все стороны уже выполнили все условия для ее проведения. Об этом заявил в понедельник, 7 октября, глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко в ходе брифинга.

«Конкретной даты встречи саммита «нормандского формата» еще нет. Но все условия фактически выполнены со всех сторон, все готовы. Мы ищем приемлемую дату. Есть даты, которые мы обсуждаем, но я не хотел бы называть, потому что еще нет согласования всех четырех сторон», — заявил Пристайко.

«Формула Штайнмайера» включает в себя три пункта. Первый — проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. После этого уже на постоянной основе вступает особый статус Донбасса.

«Пристайко лукавит»

Максим Жаров считает, что встреча лидеров «нормандской четверки» по Украине не состоится в ближайшее время. Обсуждать сторонам по-прежнему нечего, никакие итоговые договоренности и документы в «нормандском формате» не обсуждаются.

«Более того, когда Пристайко говорит, что все условия для проведения встречи выполнены, он лукавит. Российская сторона, как известно, настаивала на трех условиях: согласование «формулы Штайнмайера», длительное прекращение огня и разведение сторон по всей линии разграничения. Из этих трех условий выполнено Украиной лишь первое, да и то в Киеве в последние дни проходят многотысячные митинги против «формулы Штайнмайера», — пояснил Максим Жаров.

Он заметил, что результате этих митингов президент Украины Владимир Зеленский впервые за свое президентство вынужден выступать с экстренными заявлениями. Ему приходится обставлять «формулу Штайнмайера» различными «красными линиями», которые делают ее невыполнимой в реальности.

«Думаю, что в лучшем случае саммит состоится в самом конце года и ждать от него прорыва в решении украинского конфликта не стоит. Инициатор встречи президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован тут, прежде всего, в собственном пиаре», — заключил Максим Жаров.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».