Грета Тунберг изменила статус в Twitter после слов Путина

Москва, 7 октября. Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила статус в микроблоге Twitter, который был поставлен после высказывания президента России Владимира Путина о ее выступлении в ООН.

В конце сентября 16-летняя активистка выступила в ООН на саммите по климату. Российский лидер на прошлой неделе сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления шведки, поскольку неправильно «использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей». Путин выразил уверенность, что Тунберг — «добрая девочка и очень искренняя», но предположил, что ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».

На следующий день после слов российского президента шведская активистка изменила в своем микроблоге статус: «Добрая, но плохо информированная девочка».

В понедельник описание в профиле Тунберг вновь стало другим. Теперь ее статус гласит: «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера».

Ранее Тунберг ставила в описание своего профиля фразу «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», которой президент США Дональд Трамп отреагировал на выступление школьницы в международной организации.