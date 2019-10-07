Россию могут отстранить от двух Олимпиад, заявил глава РУСАДА

Москва, 7 октября. Россия может пропустить летние Олимпийские игры в 2020 году и зимние в 2022 году из-за выявленного факта манипуляций в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом предупредил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

По словам главы РУСАДА, ситуация с обвинениями в изменении базы данных московской антидопинговой лаборатории «критическая», во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) убеждены, что данные подверглись изменениям неслучайно.

«Глава комиссии WADA по соответствию Джонатан Тейлор на основании заключения экспертов сказал, что у них нет сомнений: это не случайное изменение. Знаете, бывает, что мы работаем за компьютером, нажали на клавишу, раз — и что-то удалилось. Но тот объем данных, что был в январе передан российской стороной представителям WADA, нельзя изменить одним случайным нажатием», — объяснил Ганус в интервью «Известиям».

Напомним, передача этих данных была одним из главных условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

9 октября российскому спортивному руководству предстоит объяснить WADA, откуда взялись трансформации, обнаруженные в базе данных лаборатории. Если объяснения не удовлетворят Всемирное агентство, отечественный спорт ждут большие проблемы, сказал Ганус.

Последствием для России, отметил глава РУСАДА, может стать отстранение от двух Олимпийских игр — летних в Токио 2020 году и зимних, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Он заметил, что в России «многие упускают из виду, что речь идет именно о таких последствиях».

Несмотря на значительные угрозы, которые потенциально существуют перед российским спортом, Ганус призвал действовать «спокойно и рассудительно». Он также пояснил, что обвинения WADA не касаются РУСАДА, поскольку оно не имеет отношения к московской лаборатории.

Во Всемирном агентстве ждут объяснений от российских спортивных властей, которые курируют лабораторию.

Напомним, РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. Чтобы обеспечить восстановление статуса соответствия, российская сторона должна была предоставить доступ специалистам WADA к данным московской лаборатории. Однако WADA выявило нарушения в целостности базы.

О том, что данные московской лаборатории были изменены, в сентябре рассказал председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. Представитель агентства пообещал дать российской стороне возможность разобраться в случившемся.

2 октября глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал, что изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории могут носить рукотворный характер.