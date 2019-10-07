Москва, 7 октября. Игра «Путин Go» появилась в Instagram в день рождения президента России Владимира Путина. Автором приложения выступил проект «360».

Игру, в которой главным героем выступает президент России, можно найти в сторис на странице в Instagram «Маленькие большие новости». Далее пользователь смартфона должен перевернуть экран горизонтально и управлять героем игры, которому придется прыгать в нужный момент.

Игроку придется пройти три раунда. «Путину» предстоит сразиться с президентом США Дональдом Трампом, журналисткой Ксенией Собчак и экс-главой Украины Петром Порошенко. Главный герой, проходя испытания, должен собирать бонусы в виде щенков алабая, амфор и стаканчиков мороженого. На пути ему встретятся стая стерхов и желтая Lada Kalina. Действия игры проходят на фоне родных пейзажей — российских лесов и полей, Москвы, Кремля, передает телеканал «360».

Напомним, 7 октября российскому лидеру исполнилось 67 лет. В этом году Путин проведет этот праздник на природе в компании родных и друзей. Специально к этому дню редакция Федерального агентства новостей подготовила инфографику о том, как глава России отмечал свои дни рождения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что накануне своего дня рождения Путин вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу отправился в тайгу. Глава военного ведомства в ходе прогулки по лесу выкопал куст брусники. Путин в шутку отметил, что Шойгу посадит его у себя на даче, передает «Газета.ru».