Почему россиянам не стоит переживать из-за сокращения ядерного арсенала РФ

Военный аналитик Алексей Леонков успокоил россиян, заявив, что сокращение ядерного арсенала страны является временным.

Ранее Государственный департамент США сообщил, что за последние полгода Россия сократила количество ядерных боеголовок на 35 единиц, в то время как США нарастили их на 11 единиц. Так, по данным Госдепа, на 1 сентября у Российской Федерации имелось 1426 боеголовок, а у США — 1376.

В свою очередь американская сторона располагает большим количеством МБР (межконтинентальных баллистических ракет) — 668 против 513 у России. При этом обе страны не выходят за рамки Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Комментируя ситуацию, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что сокращение ядерного арсенала России может быть временным из-за «планового выведения некоторых комплексов с боевого дежурства».

«Существует определенная норма, при которой ракета признается годной для боевого дежурства и, если по каким-то параметрам происходит ее выход за рамки предельно допустимых значений, она снимается с боевого дежурства вместе с боеголовками. Но с другой стороны нужно также знать, что у нас на смену одним комплексам приходят другие: у нас Р-36М «Воевода» будет меняться на РС-28 «Сармат» и понятное дело, что по количеству боеголовок мы будем держаться в тех пределах, которые прописаны в договоре СНВ-III. Даже «Авангарды», которые поступают на вооружение, они тоже находятся в рамках действия этого договора», — поясняет Леонков.

Собеседник ФАН напомнил, что в последнее время от американских партнеров все чаще начинают звучать претензии, касающиеся пятой статьи СНВ-III о появлении новых видов наступательных вооружений. По мнению представителей Вашингтона, вся новая техника РФ должна быть изучена и проведена через специальную комиссию, чтобы внести изменения в само соглашение.

«Они могут все, что угодно, но, когда у России появляются новые виды вооружений, они соответствуют всем сосуществующим договорам. Те же американцы, когда меняли свои Trident 2 на версию D5, более высокоточную, это не вызвало со стороны России каких-то протестов. Поэтому и сейчас все у нас идет в рамках договора, чего не скажешь о самих американцах, которые без стеснения разворачивают производство ракет средней дальности и понятное дело, что такие ракеты будут носителями ядерных боеголовок. И сколько будет произведено этих ракет, этих боеголовок, пока остается за кадром. Будет ли там моноблочное размещение или поставят несколько блоков с разделяющимися боевыми частями, пока тоже не понятно», — продолжает Леонков.

Однако понятным становится другое — для того, чтобы программа развертывания таких ракет прошла безболезненно и с учетом того, что и крылатые ракеты США собираются оснащать тактическими ядерными боеголовками, договор СНВ-III становится для них препятствием.

«То есть, если они захотят увеличить количество боеголовок, то прежде всего им нужно избавиться от договора СНВ-III, к чему они сейчас планомерно идут. Но с нашей стороны нужно понимать следующее — замена стратегических наступательных вооружений, таких как МБР, ракет мобильного, шахтного или морского базирования, происходит в соответствии с планом. Что-то сокращается, но от этого обороноспособность страны не уменьшается», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер 22 августа заявил, что Москва якобы расширяет свой ядерный арсенал для противостояния США. Он заявил, что при продлении СНВ-3 нужно учитывать все новое оружие, разработанное в РФ.