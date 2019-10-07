В Кремле сомневаются в достоверности статьи WP о звонке Трампа Мэй

Москва, 7 октября. Лидер США Дональд Трамп не говорил напрямую президенту РФ Владимиру Путину о том, что он не верит в причастность Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Статья о звонках Трампа лидерам разных стран вышла в американской газете The Washington Post. В ней упоминается один из первых звонков Трампа Владимиру Путину и также его звонок Терезе Мэй, которой он заявил, что не верит, что Россия причастна к инциденту в Солсбери.

Песков заявил, что в Кремле ознакомились с этим материалом, однако ставят под сомнение, что данные WP можно считать достоверными.

«Нет. Трамп не говорил Путину об этом напрямую. Не знаю вообще, насколько можно считать эту информацию и публикацию достоверной», — подчеркнул представитель Кремля.

По мнению пресс-секретаря президента, к подобным публикациям следует относиться очень аккуратно.

Напомним, недавний телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стал поводом для настоящего скандала, а Демократическая партия даже предприняла попытку объявить ему импичмент.

Во время беседы Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего потенциального соперника на выборах Джо Байдена. Демократы решили защитить своего кандидата и пошли в атаку на Трампа. Однако из этой затеи ничего не вышло: рейтинг Байдена катастрофически упал, в то время как Трампу эта ситуация принесла прямые дивиденды. По данным республиканцев, на избирательную кампанию действующего президента страны в третьем квартале перечислили 125 млн долларов, отмечает Infox.ru.