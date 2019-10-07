Мэр Ясиноватой рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР

Донецк, 7 октября. Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически не изменилась. Военная активность в данном районе соответствует среднестатистическим показателям, сообщил Федеральному агентству новостей мэр расположенного близ Донецка города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

«Ситуация, какая была, она такой и остается, — констатировал он. — Действительно, в последнее время противник, может быть, пошумел побольше. Но вообще — среднестатистические показатели. Просто оно то немножечко ближе к городу, то немножечко дальше, поэтому местными жителями воспринимается по-разному. Да, война продолжается, но по-крупному ситуация не поменялась».

Что касается усиления интенсивности обстрелов, о котором на выходных писали некоторые источники, то, по словам собеседника ФАН, в какие-то дни происходит активизация, в какие-то активность затухает.

«По Горловке — слышал, что в Зайцево район школы был обстрелян. На юге ДНР на выходных было «жарко» в селах, относящихся к администрации Новоазовска — там была активизация военных действий. Но, повторюсь, как по мне — это средний вариант, к которому мы, к сожалению, уже привыкли», — добавил Шевченко.

Отметим, что 5–6 октября 2019 года в СМИ и социальных сетях сообщалось о существенном усилении военной активности в районе линии соприкосновения в ДНР.

«На ЯБП — тяжелый прилет. Укры ведут интенсивный обстрел ЯБП, Промки и Ясиноватского района. Пять мин разных калибров прилетело, летят «сапоги», ВОГи и покрупнее. БМП кидает одиночными. Громко! Горловка: громко от Господаря до Крутой Балки. Укры накидали СПГ», — говорится в одной из сводок, опубликованных вечером 6 октября 2019 года.

Напомним, 1 октября 2019 года Украина в лице ее официального представителя, экс-президента страны Леонида Кучмы, подписала так называемую «формулу Штайнмайера», сообщает Infox.ru. Документ является мирной инициативой и в качестве первых шагов по установлению мира в регионе предполагает отвод техники и вооружений в двух пунктах на линии соприкосновения: в ЛНР это Золотое, а в ДНР — Петровское, передает НСН. Вместе с тем, утром 7 октября 2019 года украинский националист Андрей Билецкий заявил, что подконтрольные ему боевики заняли Золотое, ранее находившееся под контролем защитников Новороссии. Сводки, которые регулярно публикует Народная милиция ДНР, наглядно свидетельствуют о том, что украинская сторона по-прежнему нарушает ранее достигнутые мирные договоренности.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате».