Эксперт проанализировал epic fail «Коммерсанта», журналистку которого назвали «воровкой»

Популярное либеральное издание «Коммерсант» не только ссылается на несуществующие источники, но и сливает личные данные россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Футляр от виолончели», который прямо обвиняет корреспондентку «Коммерсанта» Веронику Горячеву в воровстве.

«Только что серийная воровка Горячева украла базу пользователей «Билайна», опубликованную каналом «Футляр от виолончели». Увидев эту базу и ссылки для ее скачивания в Telegram-ленте, воровка Горячева опубликовала статью, которая начинается словами: «Источники “Ъ” в банковских службах информационной безопасности сообщили о появившейся в открытом доступе базе данных клиентов «Билайна» и поделились ссылкой для ее загрузки». Если любой пользователь Telegram увидит воровку Горячеву на улице, пусть плюнет ей в глаза. Редакторы «Коммерсанта» этого не сделать не смогут, так как это СМИ систематически занимается плагиатом», — сообщает автор канала, давая ссылку на запись от 2016 года из Живого журнала Андрея Спорова.

В заметке Спорова утверждается, что «Коммерсант», публикуя проплаченные материалы, преследует корыстные интересы.

Анализируя очередной epic fail («полный провал») «Коммерсанта», политический аналитик Руслан Осташко напоминает, что любую информацию, опубликованную в СМИ, ни в коем случае нельзя воспринимать некритично. Это предупреждение особенно актуально, когда имеешь дело с либеральными изданиями, предупреждает политолог.

«Коммерсант» — это либеральное издание, которое позиционирует себя, как СМИ, в котором работают высокие профессионалы в области экономики и политэкономии, — отметил Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей. — С учетом их ярой либеральной направленности, они несут определенную идеологию. А, среди прочего, в либеральной идеологии любые ошибки, неточности, пророй умышленные, допускаемые либералами, у них самих считаются чем-то неважным. Дескать, «ничего страшного», «ну с кем не бывает», «мы вовсе не облажались» и так далее».

В данном случае именно это и произошло с «Коммерсантом», говорит Осташко.

«Либералы считают: что позволено им, не позволено другим средствам массовой информации, — говорит эксперт. — Они четко делят общество на тех, кто не придерживается либеральной повестки, и на «людей с хорошими лицами» — сторонников западной идеологии».

Обладателям «хороших лиц» либералы готовы верить даже вопреки здравому смыслу, считает собеседник ФАН.

«В либеральной журналистской среде критиковать «Коммерсант» считается моветоном, поскольку там якобы работают непревзойденные профессионалы. Но, чем дольше читаешь это издание, тем лучше понимаешь, куда такие «профессионалы» могут завести нашу страну. Поэтому любому читателю следует обращать внимание прежде всего на фактуру, а не на подачу материала. Следует проверять все факты, тогда будет легче защититься от фейковых новостей», — резюмировал политический аналитик.

По данным Telegram-канала «Футляр от виолончели», «Коммерсант» присвоил себе чужую информацию о попавшей в открытый доступ базе интернет-пользователей «Билайна». Выгрузка содержит восемь миллионов анкет клиентов компании — личные телефоны, контракты, фамилии, домашние и рабочие адреса, однако к расследованию этой истории «Коммерсант» никакого отношения не имеет.

Напомним, согласно проекту ФАН «Классификатор СМИ», издание «Коммерсант» относится к антироссийским изданиям. В классификаторе рубрика, посвященная «Коммерсанту», сопровождается предупреждением: «Внимание! Антироссийское содержание!».

По данным классификатора, «Коммерсант» регулярно публикует оскорбительные и недостоверные материалы.

«В конце 2011 года в одной из статей была опубликована фотография избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в адрес председателя правительства РФ. Владелец СМИ Алишер Усманов заявил, что подобные материалы граничат с «мелким хулиганством». Главный редактор был уволен», — напоминает ФАН.

В настоящее время главным редактором «Коммерсанта» является Владимир Желонкин.