Киев заявил о срыве разведения сил в Донбассе из-за обстрелов

Киев, 7 октября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что ВСУ не начнут отводить свои силы из населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе 7 октября. По его словам, причиной срыва разведения сил стало нарушение перемирия.

Пристайко заявил, что несколько дней назад Петровское и Золотое были обстреляны.

«А наше решение было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов», — сказал Вадим Пристайко на брифинге.

По его словам, теперь необходимо ждать истечения нового семидневного периода, который должен будет доказать, что «у сторон серьезные намерения».

Напомним, на встрече контактной группы в Минске был согласован график разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Отвод сил является одним из условий проведения саммита «нормандской четверки». 1 октября специальный представитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе данных населенных пунктов в Донбассе запланировано на 7 октября.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.