Соловьев заявил, что Украине не позволят установить военный контроль на границе с Россией

Украинская сторона настаивает на проведении выборов в местные органы власти ДНР и ЛНР только после сдачи оружия ополченцами. Это одна из «красных линий», обозначенных спикером Рады Дмитрием Разумковым в эфире телеканала «Украина». О попытках украинских политиков говорить «с позиции силы» высказался телеведущий Владимир Соловьев в беседе с Федеральным агентством новостей.

— Говорят, что слон может съесть тонну бананов. Да только кто ему даст это сделать? Кто позволит Украине устанавливать свои порядки, а уж тем более — военные порядки в ДНР и ЛНР? Все это «бряцанье оружием» следовало устраивать тогда, когда их граждане, посланные «отвоевывать» «захваченные» земли, толпились у российской границы с поднятыми руками и мольбами о спасении. А что теперь-то кричать? Им сейчас поспокойнее надо быть, ведь республики так и не были завоеваны. А если они хотят мирного сосуществования, то пусть учатся слушать — и в первую очередь слушать Донбасс.

— Но что, если, получив контроль над территорией, Украина все же займется репрессиями или, как там любят говорить, «люстрациями»? Например, не допустит нынешнее руководство непризнанных республик до выборов или вовсе объявит их «военными преступниками»? Как будет реагировать Россия?

— Если украинские власти решат проявить подобную жесткость и дерзость, то на этот счет хорошо высказался Верховный главнокомандующий и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: в таком случае будет ставиться вопрос о самой украинской государственности. Но не думаю, что они рискнут так поступить. Как я уже говорил, никто не позволит Украине установить военный контроль над территорией.

— Но ведь в «формуле Штайнмайера» прописана именно что передача контроля над границей с Россией украинским военным.

— И близко такого нет! Передача границы — это определенный пункт в Минских соглашениях, идущий под своим номером. И там не сказано, каким именно украинским военным должна быть передана под контроль эта граница. Это вполне могут быть жители ДНР и ЛНР.

— Каков ваш прогноз по поводу событий на Украине, развивающихся вокруг реализации Минских соглашений? Может ли что-то пойти не так?

— Какие могут быть прогнозы о государстве, которое не знает, как пишется слово «прогноз», потому что не знает — украинское оно или русское? Ведь если русское — то оно должно быть запрещено. А «не так» может пойти все. Вот сегодня о своем неподчинении президенту Украины объявил батальон «Азов» — мол, со своего последнего блокпоста они уходить не будут. И что делать Зеленскому? Приказать армии атаковать этот батальон? Чтобы осуществить «формулу Штайнмайера», нужно хотя бы несколько дней тишины. Нужен отвод войск из «зоны АТО». А мы пока этого не наблюдаем.

— А как бы в такой ситуации, на ваш взгляд, поступил Порошенко?

— Да так же, как и всегда. Слезку бы пустил, наверное. Врал бы на каждом шагу. Каждый раз, когда у Порошенко возникали какие-либо проблемы, он открывал новую офшорную компанию и воровал где-нибудь что-нибудь еще.

— Допустим ли, на ваш взгляд, тот покровительственный тон, с которым новый спикер Верховной рады Дмитрий Разумков говорил о руководстве и жителях ДНР и ЛНР?

— Я в принципе не считаю этого человека фигурой, чьи слова следует воспринимать всерьез. В таких ситуациях меня больше интересует мнение реальных деятелей украинской политики — например, Коломойского (украинский олигарх Игорь Коломойский — прим. Федерального агентства новостей). Зачем слушать очередных его марионеток? Пусть лучше сам что-нибудь скажет! И вообще, как мудро сказал один из депутатов Рады: «В вопросах экономики давайте сразу Сороса (Джордж Сорос — американский миллиардер — прим. ФАН) пригласим! А в вопросах политики ответ пускай дает Коломойский».