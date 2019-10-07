Захаров сообщил, что помощь россиян Центральной Африке «взбодрила» США и Францию

Накануне в эфире телеканала «Россия 1» вышла вторая часть фильма документалиста Александра Рогаткина о Центральноафриканской Республике. В сюжете рассказывается о роли России в урегулировании конфликта, военно-технической помощи Национальной армии, а также о присутствии в ЦАР иностранных агентов.

Советник по национальной безопасности президента ЦАР Валерий Захаров сообщил журналисту ВГТРК, что на верхнем этаже отеля «Убанги» расположились агенты ЦРУ. Впрочем, основные их силы ездят по городу на машинах, занимаясь пеленгацией всего эфира в ЦАР – это их основная задача.

По словам Захарова, американцы прислали в Центральноафриканскую Республику своих агентов, с которыми у него состоялась встреча.

«Они признались, что их давно здесь не было, но с вашим присутствием нам все-таки пришлось приехать. Мы соблюдаем политический баланс, поэтому будем здесь присутствовать обязательно. Они сказали: не обращайте на нас внимание. Да, конечно. Будем обращать!» — рассказал детали разговора с американскими агентами Валерий Захаров.

Советник подчеркнул, что Россия своим присутствием «взбодрила» другие страны на оказание еще большей помощи ЦАР, начались даже некие «соревнования» в этом процессе.

Писатель и общественный деятель Николай Стариков в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что присутствие американских войск, советников и спецслужбистов в любой стране мира обусловлено несколькими причинами, среди которых - стратегические запасы какого-то важного полезного ископаемого и выгодное расположение самого государства. По его словам, главная задача США – помешать другим державам распространять свое влияние на страны, которые богаты на ресурсы:

«Где-то они (американцы. — Прим. ФАН) поддерживают партизан, как это было в Судане. Где-то они поддерживают, наоборот, правительственные силы и диктаторов, чтобы сохранить контроль над этими государствами с полезными ископаемыми. ЦАР погружена в зону хаоса, и американцев на сегодняшний день это вполне устраивает».

Эксперт считает, что американцы используют свою помощь правительству ЦАР, чтобы прикрывать свою поддержку повстанческим силам, как это происходит в Сирии, где Запад поддерживает деструктивные силы, боевиков и хаос.

«Запад заинтересован в разделении силы и поддержания напряженности. А Россия выступает за восстановление и усиление государственности. Куда бы не приходила Россия, мы везде исповедуем одни и те же ценности и цели, впрочем, как и Запад. Проблема только в том, что наши ценности диаметрально противоположны», — добавил Стариков.

По словам собеседника Федерального агентства новостей, в ЦАР наблюдается нестабильная ситуация с безопасностью, поэтому построение там мощной Национальной армии с помощью российских советников является сегодня той самой удочкой, с помощью которой жители Центральной Африки смогут сами наловить себе рыбу через некоторое время.

Кроме того, Николай Стариков обратил внимание на то, что в ЦАР «взбодрились» не только американцы, но и французы. После того, как Россия разместила свои плакаты на улицах Банги, чтобы разъяснить местным жителям о целях своей миссии, Франция поступила аналогичным образом, заняв все оставшиеся свободные билборды в городе. Эксперт считает, что это ни что иное, как борьба за влияние, поскольку французы теряют свои позиции в регионе: