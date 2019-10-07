США выводят войска с северо-востока Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Войска США уходят из САР Войска США уходят с северо-востока Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В эти районы Анкара уже направила свои дополнительные войска. Там Турция планирует создать «зоны безопасности» и избавить территории от сил самообороны сирийских курдов. Напомним, летом этого года Анкара и Вашингтон обсуждали открытие этой самой зоны на севере республики. Дамаск резко выступил против такой идеи. Сегодня США сообщили, что не станут принимать участие в военной операции Турции в Сирии.

Сдерживание России в Черном море В США тем временем заняты другим. В Штатах разработали план по сдерживанию России в Черном море. Авторы документа обеспокоены, что наша армия модернизировала флот и нарастила силы в Южном военном округе. Если ознакомиться с докладом, то сразу же можно увидеть и «рецепт сдерживания». Так эксперты предлагают разместить в регионе системы ПВО и ракетные комплексы в Румынии и Болгарии. Еще один пункт — расширить учения НАТО и оказывать помощь Украине и Грузии в развитии оборонной техники. Стоит отметить, что в последнее время альянс наиболее активен у границ России. Наша страна предупреждала, что не станет закрывать глаза на агрессивные шаги со стороны НАТО.

Импичмент Пелоси и Шиффа Немедленный импичмент! Теперь такая инициатива в Америке звучит не в адрес президента Дональда Трампа, а от него самого. Глава Белого дома обвинил спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в госизмене и высказался в своем Twitter за ее отстранение. Трамп уверен, что Пелоси знала обо всех случаях мошенничества, которые затевал председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. Такой ответный призыв поступил от Трампа после того, как Пелоси объявила о его импичменте. Поводом стал скандальный телефонный разговор главы Белого дома с лидером Украины. В СМИ появилась информация, что Трамп попросил Владимир Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Тем самым он пытался надавить на своего украинского коллегу.