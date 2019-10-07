Отец Бутиной рассказал, где и когда он сможет встретиться с осужденной в США дочерью

Москва, 7 октября. Валерий Бутин заявил, что его дочь Мария Бутина, которая в данный момент отбывает 18-месячный тюремный срок в Соединенных Штатах Америки по обвинению в якобы связях с российской разведкой и работе в этой стране иноагентом без регистрации, чувствует себя бодро, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Бутин в эксклюзивном интервью ФАН выразил надежду, что через день-два после освобождения, намеченного на 25 октября, сможет наконец-то встретиться с дочерью в российской столице.

«Все идет своим чередом, пока ничего такого выделить нельзя, — пояснил он. — Дата освобождения не меняется, надеемся. Мы общаемся — есть такая возможность. Мария бодро себя чувствует, тем более что уже недалеко окончание всех этих испытаний. Так что все нормально».

Сам Валерий Викторович встречать дочь, как говорится, прямо на выходе из тюрьмы Northern Neck, расположенной в городе Уорсоу в штате Вирджиния, не будет. По его словам, сценарий возвращения девушки на родину более-менее понятен, хотя и не все детали.

«Там все закрыто почти полностью (имеется в виду доскональная информация. — Прим. ФАН), не будут известны ни рейс, ни время вылета, — уточнил Бутин. — Равно как и то, как будет построена логистика. Но мы надеемся, что 26 октября, максимум 27-го, сможем увидеться в Москве».

Отец Бутиной пояснил, что после освобождения из тюрьмы ее сразу передадут в руки сотрудникам миграционной службы США.

«Эти люди будут сопровождать ее на протяжении всего полета вплоть до Москвы, — уточнил Бутин. — И это будет самый обычный авиарейс, специального самолета не предусмотрено. Обычный рейс, но в сопровождении двух офицеров этой службы».

В июле прошлого года Мария Бутина была арестована в Вашингтоне по обвинению в связях с разведкой РФ и работе иностранным агентом в США без регистрации.

13 декабря 2018 года она пошла на сделку со следствием и признала свою вину в участии в заговоре против Соединенных Штатов, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника.

26 апреля этого года Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы (в случае отказа сотрудничать со следствием ей грозило многолетнее тюремное заключение).

Россиянку должны были освободить из тюрьмы и депортировать на родину 5 ноября текущего года, но в июне ей сократили срок отбывания наказания на 10 дней, и в результате Бутина окажется на свободе 25 октября. После чего вскоре вылетит в Москву.