Миро сравнила полуголую Глюкозу с протухшей осетриной



Москва, 7 октября. Певицу Глюкозу сравнили с девушкой легкого поведения из-за любви к чрезмерно откровенным нарядам. Безжалостный разбор гардероба артистки провела известный блогер Елена Миро.

Она опубликовала несколько снимков певицы и поставила диагноз: Наталья Чистякова-Ионова, судя по всему, страдает необычной фобией, она панически боится одежды. В качестве еще одного возможного объяснения тяги Глюкозы оголять различные части тела Миро выдвинула теорию о том, что артистку мучает страх оказаться невостребованной у аудитории в качестве сексуального объекта. Только так, по мнению блогера, можно объяснить то, что Глюкоза сначала «поет в трусах», а потом в аналогичном виде появляется на светских мероприятиях.

Особое внимание Миро привлекло черное платье певицы с огромным вырезом, подчеркивающим отсутствие нижнего белья. В этом наряде она блистает на полусветских тусовках из года в год. При этом блогер подчеркнула, что этот пост она не стала бы писать, «если бы каждая первая наша баба не видела, подобно Наташе, свою главную и даже единственную ценность в удовлетворении половых потребностей мужчин».

Миро с грустью заметила, что девушек с подобным мировоззрением можно сравнить с осетриной. Но в этом случае, как предупредила Миро, нужно помнить, что у любой осетрины есть срок годности. Так, у «осетрины Чистяковой-Ионовой», по ее словам, срок годности истек, но амбиции остались.

«Наблюдать за конвульсиями завоевательницы забавно и грустно одновременно», — призналась Миро.

Блогер далеко не первая, кто высказывает критику в адрес нарядов Глюкозы, однако подобные выпады никак не отразились на манере певицы одеваться (или раздеваться?). Артистка появляется на публике в максимально обтягивающем комбинезоне, лифчике и юбке, а в конце сентября порадовала поклонников фотосессией в прозрачном белье в ванной с пеной.

В комментариях фанаты назвали ее «идеалом женской красоты», «принцессой» и «тетей сисей». Однако, как отмечает портал «Утро», представители сильного пола посетовали, что тема обнаженной груди не была полностью раскрыта.