Кремль рассчитывает, что задержанную в Иране журналистку освободят в ближайшее время

Москва, 7 октября. Кремль рассчитывает, что российская журналистка Юлия Юзик, которую задержали в Иране, будет освобождена в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он отметил, что Москва также надеется получить объяснения от Ирана.

«Мы относимся к этому (к задержанию Юзик. — Прим. ред.) негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов. Надеемся, что в ближайшее время она будет освобождена, а Россия получит необходимые разъяснения», — сказал представитель Кремля.

Ранее руководитель второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что в Москве надеются на освобождение Юлии Юзик в ближайшее время. Он уточнил, что разбирательство по делу россиянки в Иране завершается, скоро ее должны освободить. Кабулов добавил, что посол России посетил МИД Ирана.

Посольство РФ в Иране сообщило, что Тегеран разъяснит причины задержания россиянки.

В российской дипмиссии в Тегеране сообщали, что Юлия Юзик прибыла в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту по неизвестным причинам у нее забрали паспорт, а через три дня ее арестовали. Журналист Борис Войцеховский на своей странице в Facebook написал, что иранские власти подозревают Юзик в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.