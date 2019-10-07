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Книгу о главных политических успехах Путина выпустили в день рождения президента РФ

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Книгу о главных политических успехах Путина выпустили в день рождения президента РФ

Москва, 7 октября. В день рождения президента России Владимира Путина продюсерский центр «Сеть» выпустил уникальную книгу в жанре арт-публицистика «Рецепты от Шефа».

Авторы создали специальное подарочное издание, которое содержит обзор важнейших достижений России за последние 20 лет в виде рецептов от сильнейшего мирового «Шефа» — Владимира Путина.

На страницах книги можно ознакомиться с авторскими «рецептами» профессиональной «политической кухни». 

Книгу о главных политических успехах Путина выпустили в день рождения президента РФВ списке «блюд политической кухни» можно найти такие рецепты, как «Укрепление роли России на международной арене», «Чемпионат мира по футболу», «Мирный Кавказ», «Крымский мост», «Освобождение Пальмиры», «Освоение Арктики» и многие другие.

Всего читателю предлагается 11 иллюстрированных особым образом рецептов.

«В книге нет ни одной фотографии. 3D-моделирование, цифровой скульптинг, рендеринг, текстурирование — это и многое другое использовали наши художники для создания технологичных иллюстраций особого качества, которые потребовали более двух лет кропотливого труда», — рассказал ведущий художник-иллюстратор проекта Илья Левченко.

Он также отметил, что «Рецепты от Шефа» — это пища для ума. Каждый раз, листая страницы книги, читатель будет находить новые смыслы и шифры, вложенные в текст и графику.

По словам Левченко, книга «Рецепты от Шефа» — это книга о «вкусной и здоровой» политике.

Книгу о главных политических успехах Путина выпустили в день рождения президента РФАвторы отмечают, что «политическая кухня Владимира Путина требует не только таланта, но и незаурядного подхода, чувства вкуса и полного погружения самого Шефа».

Пока издание доступно на книжных прилавках Москвы. Книга выпущена тиражом 5 тысяч экземпляров.

Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. В этом году российскому лидеру исполняется 67 лет. 

К празднику редакция Федерального агентства новостей подготовила инфографику о том, как самый влиятельный в мире человек в разные годы отмечал свои дни рождения.

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Источник: Продюсерский центр «Сеть»
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