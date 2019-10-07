Книгу о главных политических успехах Путина выпустили в день рождения президента РФ

Москва, 7 октября. В день рождения президента России Владимира Путина продюсерский центр «Сеть» выпустил уникальную книгу в жанре арт-публицистика «Рецепты от Шефа».
Авторы создали специальное подарочное издание, которое содержит обзор важнейших достижений России за последние 20 лет в виде рецептов от сильнейшего мирового «Шефа» — Владимира Путина.
На страницах книги можно ознакомиться с авторскими «рецептами» профессиональной «политической кухни».
В списке «блюд политической кухни» можно найти такие рецепты, как «Укрепление роли России на международной арене», «Чемпионат мира по футболу», «Мирный Кавказ», «Крымский мост», «Освобождение Пальмиры», «Освоение Арктики» и многие другие.
Всего читателю предлагается 11 иллюстрированных особым образом рецептов.
«В книге нет ни одной фотографии. 3D-моделирование, цифровой скульптинг, рендеринг, текстурирование — это и многое другое использовали наши художники для создания технологичных иллюстраций особого качества, которые потребовали более двух лет кропотливого труда», — рассказал ведущий художник-иллюстратор проекта Илья Левченко.
Он также отметил, что «Рецепты от Шефа» — это пища для ума. Каждый раз, листая страницы книги, читатель будет находить новые смыслы и шифры, вложенные в текст и графику.
По словам Левченко, книга «Рецепты от Шефа» — это книга о «вкусной и здоровой» политике.
Авторы отмечают, что «политическая кухня Владимира Путина требует не только таланта, но и незаурядного подхода, чувства вкуса и полного погружения самого Шефа».
Пока издание доступно на книжных прилавках Москвы. Книга выпущена тиражом 5 тысяч экземпляров.
Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. В этом году российскому лидеру исполняется 67 лет.
К празднику редакция Федерального агентства новостей подготовила инфографику о том, как самый влиятельный в мире человек в разные годы отмечал свои дни рождения.