​​Что будет теперь, когда США уступили туркам Северную Сирию и вновь предали курдов

Соединенные Штаты планируют в скором времени покинуть северные окраины сирийского Заевфратья и уступить данные территории Турции, которая все еще полна решимости провести военную операцию в этом регионе. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации американского президента Дональда Трампа, выпущенном после его телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробнее об этом – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По заявлению Белого дома, армия США не будет принимать участие или поддерживать грядущее наступление Анкары на севере САР. Кроме того, отмечается, что именно турки теперь будут ответственны за всех террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые были захвачены в последние два года спецопераций американцев против ИГ1 в регионе.

«Турция скоро начнет свою уже давно запланированную операцию на севере Сирии. ВС США не будут поддерживать или участвовать в этой операции, и американские силы, которые победили местный «халифат» ИГ, больше не будут находиться в непосредственной близости», – утверждается в коммюнике администрации Трампа.

Что это означает? Неужели Вашингтон все же не устоял под решительным натиском Анкары и решил уступить, несмотря на позицию курдов, которые, вероятно, очень не хотят потерять еще часть своей так называемой Рожавы в результате атак турецких войск.

Представители Демократических сил Сирии (SDF), кстати, уже тоже уведомили об отводе подразделений США от сирийско-турецкой границы, с сожалением заметив, что американцы так и не выполнили взятых на себя обязательств.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов обратил внимание в беседе с ФАН, что расположение турок вдоль всей северной окраины САР в целом почти никак не ущемляет интересы США. Разногласия возникали в основном из-за позиции курдов, которых Вашингтон спонсирует, но в данном выборе сторон американцам было выгоднее все же уступить туркам.

«Анкара достаточно жестко продвигает свои интересы, связанные, как она уверяет, с вопросами ее национальной безопасности. Но почему Соединенные Штаты на этот раз все-таки пошли на уступки? Перед ними стояла дилемма: либо отойти и дать свободу турецкой армии, либо поддержать требования SDF и остаться на этой территории. В итоге они предпочли первый вариант, и, на мой взгляд, все потому, что турки высказывают свои претензии значительно жестче и им есть чем их подкрепить. К тому же, их требования в целом не противоречат интересам Вашингтона, а в чем-то даже выгодны», – подчеркнул эксперт.

Так или иначе, присутствие турок в этой местности – это не присутствие там военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Соответственно, разрозненность частей САР между собой сохранится и даже усложнится, а обстановка ввиду ожесточения SDF может даже больше обостриться. Все это между тем входит в задачи США.

«Если Анкара будет удерживать эту «зону безопасности» глубиной даже до 40 километров, то для американцев это совсем не так страшно, ведь они передадут эти территории не в ведение правительства Сирии, против которого они выступают. Кроме того, США понимают, что турки захотят оторвать эту часть от САР, как в случае с Африном. Эрдоган ранее говорил, что он намерен переселить в этот коридор сирийских беженцев, но, скорее всего, туда направят в первую очередь туркоманов для закрепления своего влияния», – считает востоковед.

Что касается готовящегося наступления, то его как такового, считает собеседник ФАН, не будет. Курдам, скорее всего, придется добровольно сдать приграничные районы и отойти вместе с американцами. Без помощи Штатов в бою с Турцией им рассчитывать не на что.

«Не думаю, что SDF будут вступать в какие-то масштабные столкновения с турецкой армией, но увеличения числа локальных боев будет, конечно, не избежать. Но в целом силы, безусловно, не равны. Высока вероятность, что курды вновь попытаются обратиться к Дамаску, чтобы остановить вторжение турок. Однако если в районе Тель-Рифата это сработало, то за Евфратом это будет сложно реализовать. В любом случае можно опять ожидать сближения представителей «Демократических сил» и центральных властей САР», – уверен Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.